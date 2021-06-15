В ЕС согласятся заморозить активы и запретить въезд десяткам белорусских чиновников, – Йозвяк

Послы стран-членов Европейского Союза намерены дать "зеленый свет" на введение санкций против белорусских чиновников. Таким будет ответ на посадку рейса Ryanair и репрессии в стране.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. Решение ожидается в среду, 16 июня.

Журналист уточнил, что ограничения затронут 78 человек и 7 организаций, которые связаны с инцидентом с самолетом. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Также еще одно юридическое лицо будет добавлено в санкционный список до того, как в понедельник документ будет обнародован.

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Напомним, что в Минске 23 мая принудительно посадили самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс из-за якобы минирования. На его борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которых в итоге задержали.

После инцидента ряд стран объявили о запрете на полеты белорусских самолетов в ЕС, а европейские авиакомпании прекратили летать через Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, позднее Протасевич заявил, что его якобы не принуждали давать показания. До этого государственный телеканал выпустил интервью с оппозиционером, которое эксперты назвали результатом запугивания и насилия.