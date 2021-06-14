Задержанный Протасевич объяснил раны на руках и заявил, что его родители – "заложники"

Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, приземлив в местном аэропорту самолет Ryanair, в очередной раз заявил на камеру: его якобы не принуждали давать показания. В новой пресс-конференции парень сказал, что "в заложниках" оказались его родители, а не он.

Основатель Telegram-канала NЕХТА выступил перед камерами в столице РБ в понедельник, 14 июня. Пресс-конференцию по инциденту с Ryanair организовал белорусский МИД, а участие в ней Протасевича не анонсировалось, пишет reform.by (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заключенный высказался о своих травмах на руках, которые были видны на записанном с ним интервью государственного телеканала. Он сказал, что "даже не будет комментировать, так как это смешно".

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"Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было", – утверждал политзаключенный на организованном властью брифинге.

Кроме того, журналист сказал, что он в порядке, чувствует себя хорошо, но его родители – "в заложниках".

"Они в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", – сказал Протасевич.

Вспомнил он и незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко.

Журналист отметил, что не изменил своих политических взглядов и сторонником Лукашенко не будет, но "уважает" его.

"Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", – заявил задержанный журналист.

Предлагаем посмотреть фрагмент брифинга:

Добавим, что Telegram-канал "Беларусь головного мозга", редактором которого работал Протасевич, предположил: парню внушили, что сторонники оппозиции и независимые журналисты считают его предателем. Бывшие коллеги задержанного подчеркнули, что это не так.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

7 июня государственный телеканал Беларуси ОНТ, который выпустил интервью с задержанным оппозиционным журналистом, показал фрагмент видео, где политзаключенный смеется и шутит о том, что в КГБ ему "кололи сыворотку правды". Сотрудники СМИ таким образом пытались доказать, что парень делал "признания" якобы без принуждения.