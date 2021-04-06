В ЄС прозвучала заява про зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів

Представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявив про зв'язок вакцини від коронавірусу AstraZeneca і подальшого утворення тромбів.

Як сказав газеті Il Messaggero глава відділу з вакцин EMA Марко Кавалері, вже очевидно, що такий зв'язок існує.

"У найближчі кілька годин ми офіційно озвучимо, що зв'язок є, але нам ще необхідно зрозуміти, як це відбувається", – додав він.

За словами Кавалері, регулятор ЄС намагається отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити причини цього синдрому.

"Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку в молоді, ніж ми очікували", – підкреслив представник EMA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в AstraZeneca запевнили, що їхня вакцина є безпечною, а доказів збільшення ризику виникнення тромбів після її застосування немає.

Регулятор ЄС також заявляв про відсутність доказів зв'язку між тромбозами і вакциною AstraZeneca.

Серед 17 мільйонів вакцинованих у Європі було всього 37 повідомлень про тромби. Експерти запевняють, що цей показник набагато нижчий від очікуваного рівня.