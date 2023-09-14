В ЕС пообещали ответ Северной Корее, поддержавшей войну РФ против Украины

Европейский Союз призвал Северную Корею не оказывать политическую или военную поддержку России в ее захватнической войне против Украины. В ЕС предупредили КНДР, что преступные действия с ее стороны повлекут за собой жесткие санкции.

Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано в Брюсселе на брифинге в четверг, 14 сентября. Его слова цитирует Укринформ.

"Мы решительно осуждаем не только российскую агрессию против Украины, но и тех, кто поддерживает Россию в ее действиях. Мы призываем Северную Корею прекратить оказание какой-либо поддержки – политической или любой другой – для неоимпериалистической войны России против Украины... Будь -какие подобные действия будут встречать ответ, как это было с Ираном в связи с его поддержкой преступной российской агрессии против Украины", – сказал Стано, напомнив о применении санкций против Тегерана.

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Он добавил, что в ЕС продолжают наблюдать за ситуацией и "готовы принимать меры, если они будут необходимы".

Комментируя недавнюю встречу президента РФ с северокорейским лидером, представитель ЕС отметил, что эти два диктатора фактически разрушают собственные страны: один истощает свое государство, другой посылает граждан на бессмысленную смерть в войне против Украины.

"Встреча этих лиц свидетельствует, что Россия углубляет связи с такими режимами, как северокорейский, являющийся одним из самых изолированных в мире и на который наложена целая серия международных санкций и санкций ООН. Это лишь подчеркивает изоляцию России и ее отчаяние. И это также свидетельствует о эффективности наших санкций и политических мер против России с целью обеспечить ее международную изоляцию", – заявил Стано.

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. После этого началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын издал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Соединенные Штаты пристально смотрят за результатами встречи фаворитов РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Официальный Лондон обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ину с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине.

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