В ЕС назвали условия снятия санкций с Беларуси и обратились к Лукашенко с призывом

В Европейском Союзе в очередной раз призвали режим самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных и провести серьезные и заслуживающие доверия выборы президента в стране. Только в таком случае с нее будут сняты санкции.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Текст заявления был опубликован на сайте ЕС 8 августа, накануне годовщины выборов прошлого года, после которых в Беларуси начались мирные акции протеста и массовые задержания их участников силовиками.

"9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны жестоко рухнули. С тех пор народ страны постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и основных свобод. Люди призвали к новым, демократическим выборам. Они мирно протестовали перед лицом игнорирования режимом Лукашенко верховенства закона и международных обязательств Беларуси, обязательств в области прав человека", – сказал Боррель.

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Он подчеркнул, что спустя год после тех событий призыв белорусского народа остается без ответа. По его словам, режим Лукашенко за это время буквально "расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с народом". Представители оппозиции и продемократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества либо погибли при невыясненных обстоятельствах, задержаны или вынуждены были покинуть страну и жить в изгнании.

Боррель напомнил Лукашенко о хорошо организованной кампании репрессий и запугивания против гражданского общества и правозащитников, а также систематическом уничтожении неправительственных организаций и независимых СМИ с целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и подавить гражданское пространство в Беларуси. Он подчеркнул, что мишенью этой политики в том числе стала и польская община. Против ее представителей, как и против белорусов, начались несправедливые преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, произвольные и необоснованные задержания и сотни задокументированных случаев пыток.

Упомянул верховный представитель ЕС и случай с незаконной посадкой рейса 4978 Ryanair в Минске 23 мая, когда был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка.

Боррель, отметив, что на этом настаивают и партнеры-единомышленники ЕС, призвал Лукашенко и его режим прекратить свои репрессивные практики. Иначе, за продолжение игнорирования им международных обязательств, Евросоюз и далее будет предпринимать все новые секционные меры против Беларуси.

"Единственный способ положить конец политическому кризису – это всесторонний национальный диалог. Как только Беларусь вступит на путь демократических преобразований, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать ее экономику, реформировать ее институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством Комплексного плана экономической поддержки до 3 миллиардов евро в демократическую страну, план которой был опубликован 28 мая Европейской Комиссией", – пообещал Боррель.

Вместе с тем добавил, что ЕС по-прежнему едины в дальнейшей поддержке белорусского народа, в том числе путем оказания экстренной помощи жертвам угнетения, а также независимых средств массовой информации и гуманитарной помощи гражданскому населению. Помимо этого, в Евросоюзе продолжат поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу подотчетности для Беларуси.

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларуси не будут подавлены", – подытожил верховный представитель Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно санкции ЕС, введенные против 78 человек и предприятий, связанных с Лукашенко, поддержали новые страны. В частности, присоединились к этому решению Черногория, Северная Македония, Исландия, Албания, Норвегия и Лихтенштейн.

Напомним: политический кризис в Беларуси началсь после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов. Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования. После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих.