В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера мафиозной группировки: чем он известен и что происходит в стране

В Эквадоре из тюремной камеры сбежал лидер мафиозной группировки "Лос Чонерос" Адольфо Массияс Уильямар по кличке Фито. Из-за исчезновения из-под стражи особо опасного преступника в стране объявили чрезвычайное положение на 60 дней.

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Об этом сообщило издание BBC. Указанный режим предусматривает временный запрет на организацию публичных собраний в комендантский час. Кроме того, как объяснил президент Эквадора Даниэль Нобоа, это позволит военным и полициям взять под прямой контроль тюрьмы страны.

Отсутствие Фито в камере заметили 7 января, и когда именно он скрылся, полиция не знает. После этого обыскали все крыло тюрьмы, где он находился. Пока неизвестно, действительно ли заключенный сбежал или находится где-то на территории тюремного комплекса. На его поиски бросили сотни полицейских.

Известно, что Фито сидел почти 12 лет и в то же время возглавлял мощную мафиозную группировку "Лос Чонерос". Он стал лидером мафиози, уже находясь в тюрьме. Уильямар уже бежал из этой тюрьмы в 2013 году. Тогда вместе с другими заключенными он переправился через окружающую комплекс реку.

Через четыре месяца Фито вместе с братом, тоже членом Лос Чонерос, поймали в доме их матери в городе Манта.

Президент Нобоа подчеркнул, что, несмотря на попытки мафиози запугать всю страну, они не будут вести переговоры с террористами.

Как говорится в материале, указанная группировка контролирует большую часть тюрьмы, где сидел Фито. Именно этих террористов и лично их беглого лидера подозревают в убийстве кандидата в президенты страны. Кроме того, "Лос Чонеросс" занимаются преимущественно наркоторговлей и рэкетом, а также сотрудничают с мощным мексиканским картелем Синалоа.

Напомним, накануне в Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию государственного телеканала TC Televisión в Гуаякиле и захватили в заложники ведущих. Все это происходило в прямом эфире. Преступники кричали, что у них есть бомбы и заставили всех стать на колени.

В тот же день вооруженные люди устроили несколько нападений в городе, в частности, на полицейские участки.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года в Эквадоре во время предвыборного митинга в городе Кито был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Во время происшествия в столице было произведено около 30 выстрелов, правоохранителям также удалось обезвредить гранату.

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