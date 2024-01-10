В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала в прямом эфире. Видео

В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию государственного телеканала TC Televisión в Гуаякиле и захватили в заложники ведущих. Всё это происходило в прямом эфире.

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Об этом сообщило издание Sky News. А видео захвата террористами студии разлетелось по сети.

Как видно на кадрах, шесть мужчин в масках, направляя оружие на сотрудников телеканала, приказали им стать на колени, а затем лечь на пол. Преступники кричали, что у них есть бомбы.

В этот же день вооруженные люди устроили несколько нападений в городе, в том числе на полицейские участки.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, которым объявил в стране состояние внутреннего вооруженного конфликта.

Согласно указу, ряд группировок в Эквадоре признаны террористическими. Вооруженным силам отдан приказ нейтрализовать эти группировки.

Этому предшествовал ряд событий.

Инцидент на студии телеканала произошел на следующий день после оглашения президентом Нобоа чрезвычайного положения в стране. Причиной этого стал побег из тюрьмы одного из самых известных предводителей наркобанд Эквадора, лидера группировки Los Choneros Адольфо Массияса Уильямара по кличке Фито.

Он отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство. Los Choneros является одной из группировок, которые власти считают ответственным за всплеск насилия, достигшего новых вершин в прошлом году после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Бегство Фито произошло в тот же день, когда его должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль.

После его бегства президент пообещал начать борьбу с картелями и объявил чрезвычайное положение в стране. В ответ вспыхнули бунты в пенитенциарных учреждениях, а члены банды "Лос Чонерос" начали массово взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. Они опубликовали видео, в котором якобы расстреливают охранников тюрьмы, из которой сбежал Фито.

Вооруженные каратели угрожают президенту продолжать убивать полицейских, охранников и других заложников, которых они буквально выхватывают из домов и улиц.

8 января президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения сроком на 60 дней для наведения порядка в стране. Он предусматривает временный запрет на публичное собрание и комендантский час.

А 9 января после захвата заложников в прямом эфире Нобоа обновил свой приказ оглашением высокой террористической угрозы и введением состояния внутреннего вооруженного конфликта.

Президент приказал армии нейтрализовать преступные группировки, захватившие заложников в разных городах страны. Члены вооруженных группировок приравнены к террористам.

Восстанавливать порядок послали действующую армию. На улицах начала появляться военная техника.

Как сообщил OBOZ.UA, в Эквадоре во время предвыборного митинга в городе Кито застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Погибший политик был ярым критиком коррупции и организованной преступности, поэтому его убийство, прежде всего, связывают с торговцами наркотиками.

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