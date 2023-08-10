В Эквадоре во время митинга убили кандидата в президенты: момент смертельной стрельбы попал на видео

В Эквадоре во время предвыборного митинга в городе Кито застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Во время происшествия в столице было произведено около 30 выстрелов, также правоохранителям удалось обезвредить гранату.

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Погибший политик был ярым критиком коррупции и организованной преступности, поэтому его убийство в первую очередь связывают с торговцами наркотиками. Об этом сообщает издание Reuters(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети попала видеозапись, на которой видно, как кандидат в президнты Вильявисенсио садится в машину после предвыборного мероприятия, и в этот момент раздаются звуки выстрелов. Полиция и министерство внутренних дел Эквадора не ответили на неоднократные просьбы СМИ прокомментировать детали убийства, но уходящий в отставку президент Гильермо Лассо подтвердил, что полиция благополучно обезвредила гранату, оставленную убийцами.

Также глава государства назвал убийство Вильявисенсио политическим преступлением, имеющим характер терроризма. Он добавил, что это убийство является попыткой саботажа избирательного процесса.

После смертельной стрельбы в Эквадоре объявили трехдневный траур и чрезвычайное положение. Военных мобилизовали для обеспечения безопасности. В то же время дату выборов не стали переносить – они состоятся, как и планировались, 20 августа.

В Генпрокуратуре сообщили, что один подозреваемый в совершении преступления позже скончался от ран, полученных в перестрелке с правоохранителями. В результате стрельбы пострадали еще девять человек, в том числе кандидат в законодательные органы и двое полицейских.

Позже прокуроры заявили, что в столице Эквадора во время рейдов было арестовано шесть человек. Правительство возлагает вину за рост насилия на улицах и в тюрьмах Эквадора на криминальную борьбу за контроль над маршрутами оборота наркотиков, используемыми мексиканскими картелями.

Примечательно, что Вильявисенсио обещал бороться с коррупцией и сократить уклонение от уплаты налогов в случае избрания на пост президента. Согласно опросам общественного мнения, его поддержка составляла 7,5%, что поставило его на пятое место из восьми кандидатов. Также известно, что вооруженные люди напали на офис политической партии Вильявисенсио в городе Кито. Партия заявила, что накануне были проведены обсуждения о том, следует ли приостановить предвыборную кампанию из-за политического насилия. Однако Вильявисенсио выступил против приостановки, заявив, что "молчать и прятаться в моменты, когда преступники убивают граждан и власти, является актом трусости".

Напомним, в непризнанном Приднестровье убили лидера коммунистической партии Олега Хоржана. Его зарезали прямо в собственном кабинете.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева в одном из офисных зданий мужчина выстрелил в работника частной охраны, после чего вооруженный забаррикадировался в кабинете. Чтобы задержать нападавшего, задействовали бойцов КОРД.

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