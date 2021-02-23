В США после столкновения поезда и грузовика произошел мощный взрыв и пожар. Фото и видео огненного ЧП

В городе Камерон (США, штат Техас) во вторник, 23 февраля, столкнулись поезд и 18-колесный грузовик, случился взрыв. Инцидент произошел на дороге 2095-FM около 7:00.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели, они эвакуировали людей из расположенных поблизости домов и приступили к ликвидации пожара, пишет KHOU 11 News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В передних отсеках поезда находились уголь и бензин, что привело к сильному возгоранию. При этом ситуация могла усугубиться, если бы огонь добрался до вагона с опасными веществами, сообщил шериф округа Майлам Крис Уайт, передает KXAN.

Начальник полиции Камерона Лонни Гош отметил, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Всего было повреждено пять вагонов поезда.

Расследованием катастрофы займется Департамент общественной безопасности Техаса.

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