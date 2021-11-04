В Дании зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N1: это второй случай в Европе за две недели

В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Ее зафиксировали на индюшиной ферме в городе Слагельсе.

Об это со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных сообщает Reuters. На ферме находится 27,6 тысяч птиц.

Инфицирование обнаружили 30 октября, а 1 ноября H5N1 был подтвержден. Теперь всех индюков должны забить.

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Это уже второй случай в Европе за последние две недели – ранее вспышка была зафиксирована в Италии.

Также в сентябре в Чехии заразились домашние гуси. Кроме того, случаи обнаружили и в Южноафриканской Республике.

Отметим, что H5N1 является серотипом вируса гриппа А. Он способен вызывать заболевания не только у многих видов животных, но и у людей. Заболевание стало известно с 2007 года.

Среди симптомов заражения у людей: длительная лихорадка, кашель, фарингит, мышечные боли, боли в суставах, конъюнктивит. Тяжелое течение болезни вызывает проблемы с дыханием и пневмонию, что может привести к смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай летального исхода у человека от птичьего гриппа был зафиксирован в Индии в июле.