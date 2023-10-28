"Земля в Газе содрогнулась": Израиль объявил о начале новой фазы войны
Министр обороны Йоав Галлант заявил, что Израиль "перешел к новой фазе" войны против ХАМАС после того, как сухопутные войска ЦАХАЛ вошли в сектор Газа одновременно с бомбардировкой объектов боевиков. По словам Галланта, "земля в секторе Газа задрожала".
Слова израильского министра обороны приводит его офис. "Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов всех рангов, во всех местах. Приказы войскам ясны: операция будет продолжаться до нового приказа", – говорится в заявлении.
Кроме того, Галлант заявил, что армия обороны Израиля готовится защищать израильский народ "повсюду".
"Что касается других областей, мы готовимся защищать израильских граждан, обеспечивать их безопасность. Мы делаем это на севере, в центре и повсюду", – заверил министр.
Как пишет The Times of Israel, заявления Галланта прозвучали после его встречи с высокопоставленными чиновниками службы безопасности, включая глав ЦАХАЛ, Шин Бет и Моссада.
В офисе главы минобороны Израиля отмечают, что министр изложил "направление действий относительно основных усилий" в войне, включая "военные усилия, усилия по освобождению пленных, гражданские и гуманитарные усилия".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Вечером 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа и усилении обстрелов боевиков ХАМАС в этом регионе.
– Генассамблея ООН накануне приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа. США выступили против, Украина и ряд других стран воздержались.
– Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его в "решительной поддержке". В США предположили, что ЦАХАЛ, вероятно, начал наземную операцию. Палестинцы оказались отключены от связи и интернета, в секторе Газа царят паника и хаос.
– 28 октября ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВМС боевиков ХАМАС Газы Ратиба Абу Цахибана. Он был главным организатором и руководителем неудавшейся попытки морского прорыва 24 октября, которая была сорвана израильскими ВМС.
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