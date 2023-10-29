ЦАХАЛ призвал гражданское население Газы срочно эвакуироваться: наземная операция расширяется

Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газы эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям поступило после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

В то же время в ЦАХАЛ заверили, что Египет и США будут продолжать гуманитарные усилия в Газе. Об этом Хагари заявил в своем обращении в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ЦАХАЛ заявили, что их борьба нацелена на уничтожение террористов ХАМАС, а не мирных жителей Газы. В то же время там объяснили, что боевики используют мирных жителей в качестве живого щита. Террористы размещают свои позиции в гражданских объектах – больницах, школах и мечетях.

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В связи с этим жителей Газы призвали срочно эвакуироваться на юг Палестины. Там люди могут получить доступ к воде, продуктам и медицине.

К слову, по информации портала NetBlocks, в секторе Газа начал постепенно восстанавливаться доступ к сети интернет. Также удалось устранить большинство проблем с телефонной связью. Некоторые журналисты, находящиеся в секторе Газа, сообщили, что смогли совершать телефонные звонки и заходить в социальные сети.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на стихийном митинге сторонников Палестины и сектора Газа в военном конфликте против Израиля. Он твердо осудил действия Армии обороны ЦАХАЛ и заявил о готовности объявить Иерусалим военным преступником.

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