Против президента Чили начали расследование после ошфорного скандала Pandora Papers

Прокуратура Чили начала расследование против президента страны Себастьяна Пинеры. Дело касается продажи горнодобывающей компании через фирму его детей.

Об этом сообщает France24. Соответствующие данные были обнародованы во время утечки из Pandora Papers (Архив Пандоры).

По словам главы отдела по борьбе с коррупцией Марты Эрреры, речь идет о продаже компании Minera Dominga фирмой, связанной с семьей главы государства.

Согласно раскрытым архивам, сделка была проведена в 2010 году во время первого президентского срока, а все финансовые операции проходили через офшор на Британских Виргинских островах. Сам Пинера уверяет, что конфликта интересов не было.

Видео дня

Тем не менее, следствие полагает, что могли иметь место взятка и налоговые преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), который содержит 12 млн документов об офшорных сделках и активах более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников.

Среди них также есть президент Украины Владимир Зеленский.