В Черногории прогремел взрыв в здании суда, есть погибший: подробности

В Основном суде столицы Черногории Подгорицы в пятницу, 3 марта, произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

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Об этом сообщила компания "Радио и телевизия Црне Горе". Отмечается, что неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как пишут СМИ, в тот момент в суде находилось много людей. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции.

В полиции сообщили, что погибшим в результате взрыва стал 40-летний Младен Булатович, житель Подгорицы. Пострадавшим оказали помощь в Клиническом центре. Среди них есть юрист.

"Скорее всего, когда он вошел в здание суда первой инстанции, он привел в действие взрывное устройство большой разрушительной силы", – рассказал о погибшем представитель криминальной полиии Срджан Корач.

"Проводятся все диагностические процедуры, чтобы констатировать травмы. Самое главное, что все жизненно важные параметры стабильны", – сказала директор Клинического центра Черногории Лиляна Радулович.

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