Посольство России в Черногории попросило усиленную охрану: 'испугались' марша в поддержку Украины

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что здание российского посольства в Черногории требует усиленной охраны от государства. Причиной для опасений стал анонсированный на субботу, 19 февраля, марш в поддержку Украины в Подгорице.

Об этом она написала у себя в Facebook, сославшись на публикацию украинского консула в Черногории Михаила Шматова. В ней чиновница усмотрела прямой призыв агрессии.

"Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в Фейсбуке хэштегом "Россия должна быть уничтожена". Через несколько часов хэштег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций", – указала Захарова.

Видео дня

Сам Шматов подобную реакцию МИД РФ воспринял с удовольствием. Он посчитал, что именно такая оценка Захаровой является главной похвалой его работы на интересы Украины в Балканах.

"Ну наконец-то! Признание врагом твоей деятельности – бесценно, продолжение следует", – написал дипломат на своей странице в социальной сети.

Отметим, что 19 февраля в Подгорице состоится марш единства Украины. Для всех желающих, которые хотят принять участие в грандиозной акции и находятся на данный момент в Черногории, назначено место сбора в парке возле моста Миллениум на 12:00. Приветствуются Государственные Флаги обоих государств, баннеры, плакаты и другие элементы народного творчества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, массовый марш украинских патриотов прошел на минувшей неделе в Киеве. Многотысячная колонна двинулась от Майдана Незалежности по центральным улицам столицы, скандируя лозунги о суверенности Украины.