Срывал крыши домов и переворачивал авто: в Британии пронесся разрушительный торнадо. Фото и видео

В Великобритании в деревне Хамберстон торнадо перевернул дом на колесах и разрушил крыши на десятках домов. Пострадавших среди местных жителей нет.

Как пишет Mirror, утром в понедельник, 27 сентября, в восточной Англии наблюдалось несколько мини-торнадо, из которых самый значительный – в Хамберстоне. Жители этого населенного пункта отметили: ранее подобных инцидентов у них не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обычно за год в Соединенном королевстве происходит около 30-35 торнадо, хотя очень редко они бывают достаточно сильными, чтобы нанести какой-либо значительный ущерб.

Непогода наблюдалась также в Торнгумбальде. В Хамберстоне сильный ветер разбил крыши и окна, перевернул автомобили. Пострадали более 20 частных домов.

Ликвидацией последствий природного ЧП занимались коммунальные службы и муниципальные служащие.

30-летняя Джессика Локинг, которая живет в Хамберстоне 11 лет, рассказала: о торнадо ей сообщил друг и она сразу же примчалась домой.

"У меня пострадали крыша и водостоки, но, к счастью, все не так плохо, как у других. Когда я проснулась сегодня утром, то не ожидала, что произойдет такое", – сообщила женщина журналистам.

38-летний Джон Лейланд назвал происшествие "сумасшедшим утром". Он увидел торнадо в окно, но тот "пошел так же быстро, как и появился".

"Следующее, что я узнал – моя черепица была повреждена, дверь гаража провалилась, а три мои машины – разбиты. Это был полный шок и паника. Мой садовый стол теперь находится за две улицы, а мой забор разрушен", – рассказал мужчина.

Coniston Crescent, Humberston, where a property has been damaged and a vehicle flipped on its side after a tornado reportedly hit the area.



There are no reports of any injuries, however several properties, vehicles been damaged. #humberston #Breaking #Breakingnews #rdguk pic.twitter.com/YyVmOdbB3W