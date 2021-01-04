У Британії розпочалася вакцинація від COVD-19 препаратом, який може отримати Україна

У понеділок, 4 січня, у Великобританії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19) препаратом AstraZeneca.

Перше щеплення оксфордською вакциною отримав 82-річний Браян Пінкер. Другим пацієнтом став 88-річний учитель музики Тревор Ковлетт, а третім – професор Ендрю Поллард, передає Sky News.

Зазначається, що 53 дози вакцини AstraZeneca передадуть шести лікарняним фондам в Оксфорді, Сассексі, Ланкаширі, Уорвікширі та ще двом у Лондоні. Після цього препарат відправлять у понад 700 служб лікарів і будинків літніх людей.

Усього уряд Британії очікує постачання десятків мільйонів доз протягом декількох місяців, щоб робити приблизно два мільйони щеплень на тиждень.

Відзначимо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19.

Раніше результати клінічних випробувань показали, що ефективність вакцини від AstraZeneca в запобіганні COVID-19 становить до 90%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів, хто в Україні першим отримає щеплення китайською вакциною, й обговорив постачання препарату з AstraZeneca.