В Британии допустили возможность войны с Россией из-за любой 'случайности'

Британское военное командование опасается, что война с Россией может вспыхнуть из-за любой "случайности". Там считают, что кризис в отношениях с Москвой сейчас более серьезный, чем во времена Холодной войны.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер, передает Express. Предположительно, к такому выводу он пришел на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

По мнению генерала, любая "случайность" может привести к резкому обострению, вплоть до открытого конфликта. Способствует напряженности также конкуренция между странами.

Картер призывает европейские государства быть осторожными и не допустить эскалации конфликта.

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Отметим, что между Беларусью, которая союзничает с Россией, и европейским странами еще больше усугубились отношения на фоне миграционного кризиса. Так, белорусские силовики свозят к границе с Польшей мигрантов и запугивают их, о чем свидетельствуют соответствующие кадры.

Также существует угроза и для Украины. Какая именно, читайте в нашем материале.

Как сообщал 13 ноября глава польского МВД Мариуш Каминьский сообщил, что Польша планирует оградиться от Беларуси пятиметровым забором. Правительство также не исключает закрытия ряда погранпереходов и ж/д движения на польско-белорусской границе.

В ночь на субботу людей пыталась пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Инцидент произошел в районе села Вулька Тереховская.