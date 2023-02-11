newspaper
img

Плохой знак? В Бразилии в статую Христа-Спасителя ударила молния: жуткий момент попал на фото

Дарья Дурова
Мир
3 минуты
8,7 т.
Статую Христа поразила молния

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 10 февраля молния ударила в знаменитую статую Христа-Искупителя. Этот памятник находится на высоте более 700 метров над уровнем моря.

Видео дня

Соответствующими фотографиями поделился в Instagram-аккаунте фотограф Фернандо Брага. Событие осветили многие местные СМИ и интернет-сообщества. Некоторые пользователи сети назвали инцидент "плохим знаком", но некоторые считают обычным природным явлением.

Фотограф Фернандо Брага заснял момент попадания молнии в статую Христа

Портал Rlagos Notícias сообщил, что в тот день многие районы Рио-де-Жанейро залил рекордно сильный дождь, который сопровождался грозой.

Журналисты отметили: для обеспечения безопасности и целостности конструкции статуя оснащена многочисленными громоотводами на голове, плечах и руках.

Сильная гроза в Рио-де-Жанейро
Молния ударила в верхнюю часть статуи
Статуя Христа-Искупителя. 10 февраля 2023 года

Итальянский фотограф Массимо Листри заявил в Twitter, что попадания молний в статую Христа – это довольно частое событие, поскольку достопримечательность находится в высокой точке города. "Просто повезло, что кто-то сделал фотографии в нужное время", – написал он.

Согласно информации местных СМИ, в среднем каждый год в скульптуру попадает от 4 до 6 молний. Однако некоторые интернет-комментаторы все же спрашивали: "Плохой знак?". Другие шутили: "Именно так перезаряжается сила Иисуса".

Плохой знак? В Бразилии в статую Христа-Спасителя ударила молния: жуткий момент попал на фото
Плохой знак? В Бразилии в статую Христа-Спасителя ударила молния: жуткий момент попал на фото
Плохой знак? В Бразилии в статую Христа-Спасителя ударила молния: жуткий момент попал на фото

Добавим: статуя Христа-Искупителя, ставшая символом Рио-де-Жанейро, стоит на вершине горы Корковаду с 1920 года и является самой высокой точкой округи.

Ее высота – 30 м (с пьедесталом – 38 м). В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света. Католическая епархия специально хранит запас камня, из которого возведена статуя, для восстановления поврежденных молниями частей.

Статуя во время грозы 10 февраля

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце января и в начале февраля в нескольких городах Украины видели лунное гало. Оно имеет вид большого яркого круга вокруг спутника Земли. Возникает вследствие преломления, отражения и рассеивания света через частицы льда в облаках на большой высоте.

– А 19 января в Киеве заметили радугу посреди зимы. Она появилась утром перед тем, как город накрыл туман.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!