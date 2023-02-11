Плохой знак? В Бразилии в статую Христа-Спасителя ударила молния: жуткий момент попал на фото

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 10 февраля молния ударила в знаменитую статую Христа-Искупителя. Этот памятник находится на высоте более 700 метров над уровнем моря.

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Соответствующими фотографиями поделился в Instagram-аккаунте фотограф Фернандо Брага. Событие осветили многие местные СМИ и интернет-сообщества. Некоторые пользователи сети назвали инцидент "плохим знаком", но некоторые считают обычным природным явлением.

Портал Rlagos Notícias сообщил, что в тот день многие районы Рио-де-Жанейро залил рекордно сильный дождь, который сопровождался грозой.

Журналисты отметили: для обеспечения безопасности и целостности конструкции статуя оснащена многочисленными громоотводами на голове, плечах и руках.

Итальянский фотограф Массимо Листри заявил в Twitter, что попадания молний в статую Христа – это довольно частое событие, поскольку достопримечательность находится в высокой точке города. "Просто повезло, что кто-то сделал фотографии в нужное время", – написал он.

Согласно информации местных СМИ, в среднем каждый год в скульптуру попадает от 4 до 6 молний. Однако некоторые интернет-комментаторы все же спрашивали: "Плохой знак?". Другие шутили: "Именно так перезаряжается сила Иисуса".

Добавим: статуя Христа-Искупителя, ставшая символом Рио-де-Жанейро, стоит на вершине горы Корковаду с 1920 года и является самой высокой точкой округи.

Ее высота – 30 м (с пьедесталом – 38 м). В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света. Католическая епархия специально хранит запас камня, из которого возведена статуя, для восстановления поврежденных молниями частей.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце января и в начале февраля в нескольких городах Украины видели лунное гало. Оно имеет вид большого яркого круга вокруг спутника Земли. Возникает вследствие преломления, отражения и рассеивания света через частицы льда в облаках на большой высоте.

– А 19 января в Киеве заметили радугу посреди зимы. Она появилась утром перед тем, как город накрыл туман.

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