В Киеве утром появилась яркая радуга: редкое для зимы явление назвали хорошим знаком. Фото и видео

В Киеве в четверг, 19 января, можно было наблюдать настоящую радугу. Она появилась утром, прежде чем город накрыл туман.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Такое природное явление зимой можно увидеть очень редко (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Во многих районах Киева утром гости и жители города могли наблюдать в небе радугу. Пользователи социальных сетей сразу поделились своими фото, и большинство отметило, что это хороший знак для Украины.

Как отметил священник ПЦУ Евстратий Заря на своей странице в соцсети Facebook, "радуга над украинской Лаврой – знак Божьего благословения в праздник Богоявления!"

Радуга – атмосферное оптическое явление, представляющее собой одну, две или несколько спектральных дуг (или кругов, если смотреть с воздуха), наблюдаемые на фоне облака, если она расположена против Солнца. Красный цвет спектра мы видим с внешней стороны первичной радуги, а фиолетовый – с внутренней.

Радуга связана с преломлением и отражением (в некоторой степени и с дифракцией) солнечного света в водяных каплях, взвешенных в воздухе.

Напомним, в Озерном крае (горный регион в Северо-Западной Англии) заметили уникальное оптическое явление, известное как брокенский призрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в начале января несколько дней подряд замечали интересное атмосферное оптическое явление – "гало". Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

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