Украинцы наблюдали редкое природное явление, в котором увидели мистический знак для оккупантов. Фото из Киева и других городов

В последние дни в Киеве и ряде других городов Украины можно было наблюдать редкое природное явление – лунное гало. Оно имеет вид большого яркого круга вокруг источника света – Луны.

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Кроме столицы, гало также на днях видели в Ривне и Одессе, а 31 января еще в Ужгороде. Украинцы делились снимками явления в социальных сетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Гало возникает вследствие преломления, отражения и рассеивания света через частицы льда, которые расположены в облаках на большой высоте. Ледяные кристаллы срабатывают как призма, что позволяет увидеть ночью вокруг Луны (а днем – вокруг Солнца) яркий белый круг.

Чаще всего гало можно наблюдать именно зимой, особенно в дни, когда на улице холодно и влажно.

Народные приметы говорят о том, что лунное гало является предвестником нестабильной погоды. Нередко это действительно так, ведь появление перистых облаков обычно предшествует дождям и штормам.

Некоторые люди также считают, что появление яркого ореола вокруг Луны – это "знак от Бога о том, что скоро придет Его слава, и зло на Земле будет наказано".

Украинцы же в этот раз увидели в лунном гало плохой знак для российских оккупантов. По их мнению, этот нимб предсказывает врагу неизбежное поражение в войне против Украины и трагический конец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 января можно было наблюдать настоящую радугу. Она появилась утром перед тем, как город накрыл туман.

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