В Бразилии туристический автобус попал в смертельное ДТП. Фото

В окрестностях города Сан-Паулу в Бразилии автобус с туристами опрокинулся в кювет, перевернувшись на бок. В салоне транспортного средства находились 67 человек, 6 из них погибло, в том числе ребенок – дочь водителя.

Об этом сообщает Globo 1 со ссылкой на данные спасателей. Отмечается, что пятеро людей скончались на месте, еще одна женщина умерла в больнице.

Как сообщило издание, из автобуса вытащили 34 человека, из которых 11 доставили в местную больницу, трое – в реанимации. Два человека числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

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Предварительно, автобус ехал на побережье через горный хребет Освальдо Крус, где туристическому транспорту ездить запрещено из-за узкой и извилистой полосы. Поэтому движение грузовиков и автобусов длиной более семи метров и весом более семи тонн запрещено. Когда водителя остановила полиция, он повернул назад, но на обратном пути не справился с управлением.

Напомним, в сентябре в Турции произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Украины. Он столкнулся со студенческим автобусом, который ехал в противоположном направлении. В результате происшествия погиб водитель, еще более 30 пассажиров пострадали.

А 3 ноября в Пакистане пассажирский автобус рухнул в ущелье. В результате аварии погибли 22 человека, в том числе женщины и дети. Всего в автобусе было более 30 пассажиров. К аварии могла привести техническая неисправность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября на трассе Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области перевернулся автобус с 24 людьми. Одиннадцать получили травмы различной степени тяжести. Среди них и водитель, который впоследствии скончался в больнице.