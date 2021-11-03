В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, погибло более 20 человек

В Пакистане 3 ноября пассажирский автобус рухнул в ущелье. В результате аварии погибли 22 человека, в том числе женщины и дети.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters. Всего в автобусе было более 30 пассажиров.

ДТП произошло в части Кашмира, которую контролирует Пакистан, по дороге над рекой Нилум. Автобус ехал в город Равалпинди.

По предварительным данным, к аварии могла привести техническая неисправность.

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В Пакистане, в частности и горном Кашмире, часто происходят такие ДТП. По мнению экспертов, часто причиной тому становится плохое обслуживание транспорта и состояние дорог, а также халатное отношение водитель к правилам дорожного движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в Пакистане перевернулся автобус с паломниками. Тогда 19 человек погибли и 50 получили травмы.