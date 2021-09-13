В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами: есть погибший, много пострадавших. Фото

В понедельник, 13 сентября, в провинции Мугла в Турции произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Украины. Он столкнулся со студенческим автобусом, который ехал в противоположном направлении.

В результате происшествия погиб водитель туристического автобуса, еще более 30 пассажиров пострадали, в том числе студенты, сообщает DHA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 07:30 утра на 13 километре трассы Мугла-Денизли. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что у водителя случился сердечный приступ. Отмечается, что в автобусе находился 41 украинский турист из Бодрума.

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На место аварии прибыли несколько бригад медиков, полиции и спасателей. Раненых доставили в ближайшие больницы. Трое пострадавших студентов находятся в тяжелом состоянии.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко уточнил, что ДТП произошло вблизи города Ментеше. По предварительной информации, травмы получили 35 украинцев. Медики оказывают помощь пострадавшим, их жизни ничего не угрожает, передает "РБК Украина". Николенко подтвердил, что водитель мог не справиться с управлением из-за сердечного приступа, он умер на месте аварии. По его словам, консульство Украины в Анталии общается с турецкими правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Покрыть расходы на лечение пострадавших должна страховая компания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в ночь с 24 на 25 августа на улице Елены Телиги перевернулся пассажирский автобус сообщением "Кишинев-Москва". В результате аварии пострадали восемь человек.