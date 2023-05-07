В Берлине суд отменил запрет на русские флаги 9 мая

В столице Германии Берлине суд отменил введенный полицией запрет на использование флагов РФ в День памяти и примирения 9 мая. Это правило касаетя мероприятий в районе советского мемориала в Тиргартене.

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Ранее (5 мая) суд отменил запрет на украинские флаги 8 и 9 мая у мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Гайде в Берлине. В полиции заявили, что подавать апелляцию не будут. 7 мая пресс-служба правоохранителей сообщила в Twitter о новом решении суда.

"Берлинский административный суд вчера [в субботу, 6 мая] разрешил, среди прочего, демонстрацию российских флагов у советского мемориала в Тиргартене 9 мая", – говорится в сообщении.

Ведомство снятие этого запрета не одобрило. В полиции подчеркнули, что уже подали жалобу на это судебное решение в Высший административный суд федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Напомним, что полиция Берлина хотела запретить использование как украинских, так и российских флагов на мероприятиях 8 мая, в День памяти и примирения, и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Копы запретили также лозунги, "которые в силу сложившейся ситуации подходят для одобрения, глорификации или прославления войны в Украине".

В итоге с разрешением суда демонстрировать флаги Украины берлинские правоохранители спорить не стали.

Напомним: ограничения на использование флагов Украины и РФ в целях избежания провокаций уже действовали в столице ФРГ в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По меньшей мере в 18 городах РФ, а также трех временно оккупированных городах украинского Крыма российские власти отменили парады к 9 мая.

– По мнению Института изучения войны, Москва воспользуется инцидентом 3 мая (когда неизвестные беспилотники взорвались над Кремлем), чтобы отменить ряд мероприятий 9 мая и усилить пропаганду.

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