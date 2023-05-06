В Берлине суд отменил запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая: российских это не касается

Административный суд Берлина снял запрет на развешивание флагов Украины на улицах столицы ФРГ в дни 8 и 9 мая, когда весь мир, и Германия, в том числе, будет отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако запрет на российские триколоры остается в силе.

Видео дня

Об этом сообщили в агентстве RBB. Принятое накануне постановление о запрете государственных символик двух стран, было обжаловано организацией украинской диаспорой "Вече", разумеется, в этой жалобе не упоминался флаг вражеской РФ.

"Административный суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги, по словам суда, является явно незаконным. Любой, кто использует свое фундаментальное право публично идентифицировать себя как украинскую нацию и признать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма не является угрозой общественной безопасности", – прокомментировал суть дела адвокат от организации Патрик Хайнеманн.

В ходе официальных мероприятий по случаю 9 мая в Берлине будет запрещено любое приветствие или лозунг, которым поддерживается кровопролитная война в Украине. Нарушителям грозит штраф и даже административный арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле над Берлином кружил авиарейс из Москвы, несмотря на запрет Германии для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство. Точная информация о лайнере так и не была озвучена, однако, эксперты не исключают, что на этот борт поднялись дипломаты РФ, высланные с дипломатических миссий в ФРГ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!