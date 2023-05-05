В Берлине запретили использовать российские и украинские флаги на акциях 8 и 9 мая

В столице Германии Берлине на мероприятиях8 мая, в День памяти и примирения, и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, запретили использовать флаги Украины и России. Под запретом также лозунги, "которые в силу сложившейся ситуации подходят для одобрения, глорификации или прославления войны в Украине".

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Соответствующие правила ввела городская полиция. Как передает Merkur.de, в эти дни акции, посвященные 78-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, пройдут вокруг мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

В целях обеспечения "достойной памяти павших воинов бывшей Советской армии" также запрещено исполнение маршевых и военных песен вокруг трех вышеуказанных мемориалов.

Запрет на использование украинских и российских флагов уже действовал в Берлине в прошлом году.

"В свое время это вызвало много критики с украинской стороны, в том числе со стороны тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника", – напомнило немецкое издание.

"Акт памяти и уважения к этим мемориалам также должен быть сохранен на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в отношении символической даты, вне демократического дискурса в конфликтах или спорах", – сказано в заявлении правоохранительных органов.

Как и в прошлом году, от запретов освобождены дипломаты и ветераны Второй мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По меньшей мере в 18 городах РФ, а также трех временно оккупированных городах украинского Крыма российские власти отменили парады к 9 мая.

– По мнению Института изучения войны, Москва воспользуется инцидентом 3 мая (когда неизвестные беспилотники взорвались над Кремлем), чтобы отменить ряд мероприятий 9 мая и усилить пропаганду.

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