В Беларуси задержанные за попытку 'государственного переворота' дают признательные показания

Лица, которых в Беларуси задержали за попытку "государственного переворота" дают признательные показания.

Об этом телеканалу ОНТ рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

"В настоящее время проводятся следственные действия, задержаны лица помещены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовленные запросы в компетентные учреждений юстиции иностранных государств о предоставлении нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела" , – рассказал Бычек.

Как сообщал OBOZREVATEL :