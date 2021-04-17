Лукашенко обвинил США в покушении на него и его детей

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая якобы планировала покушение на его детей.

По его словам, к делу причастны спецслужбы США, а санкцию на организацию покушения якобы дало высшее политическое руководство этой страны. Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе политика.

"В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали", – рассказал прессе Лукашенко.

Политик, в частности, утверждает, что подозреваемые по его просьбе были задержаны в Москве. "Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли", – сказал он.

Лукашенко также пригрозил "страшной резней", если "не дай Бог, они прикоснутся к детям". Кроме того, он заявил, что Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом поднимал данный вопрос, но не получил ответа.

Как известно, у Лукашенко – трое сыновей: Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980) и Николай (2004). Старшие два родились в браке с Галиной Лукашенко. Кто является матерью младшего сына Лукашенко, доподлинно неизвестно. С супругой президент Беларуси не разведен, но живет раздельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали особняки, принадлежащие Александру Лукашенко, хотя, согласно его декларации, у него нет недвижимости. В лесу под Минском журналисты обнаружили президентский комплекс с рестораном, спортзалом и вертолетной площадкой.