В Беларуси задержали велосипедиста за футболку с надписью 'Диктатору место в аду'

В Минске полиция задержала 31-летнего местного жителя Константина Семенова, которого обвинили "в участии в несанкционированном массовом мероприятии, путем выкрикивания лозунга "Жыве Беларусь". Кроме того, у мужчины была майка с надписью "Диктатору место в аду" и портретом человека, похожего на президента Александра Лукашенко.

Так, Семенова вместе с другими велосипедистами задержали 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске, где должна была состояться велогонка MINSK FIXED GEAR. Задержанных было около 20 человек. Теперь минчанина осудили на 10-15 суток и ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом пишет правозащитный центр "Весна".

Семенов рассказал, что ждал начала гонки и успел снять верхнюю одежду, после чего подъехали силовики и его задержали. Свидетель-милиционер по фамилии Громов утверждал в суде, что якобы видел, как задержанный мужчина ехал среди велосипедистов в майке с политической надписью.

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Стоит отметить, что Семенова арестовали на 15 суток, майку изъяли без оформления документов, а также забрали велосипед.

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