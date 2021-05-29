В Беларуси задержали велосипедиста за футболку с надписью "Диктатору место в аду"
В Минске полиция задержала 31-летнего местного жителя Константина Семенова, которого обвинили "в участии в несанкционированном массовом мероприятии, путем выкрикивания лозунга "Жыве Беларусь". Кроме того, у мужчины была майка с надписью "Диктатору место в аду" и портретом человека, похожего на президента Александра Лукашенко.
Так, Семенова вместе с другими велосипедистами задержали 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске, где должна была состояться велогонка MINSK FIXED GEAR. Задержанных было около 20 человек. Теперь минчанина осудили на 10-15 суток и ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом пишет правозащитный центр "Весна".
Семенов рассказал, что ждал начала гонки и успел снять верхнюю одежду, после чего подъехали силовики и его задержали. Свидетель-милиционер по фамилии Громов утверждал в суде, что якобы видел, как задержанный мужчина ехал среди велосипедистов в майке с политической надписью.
Стоит отметить, что Семенова арестовали на 15 суток, майку изъяли без оформления документов, а также забрали велосипед.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
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