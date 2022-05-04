В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

Вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку сил реагирования. В ходе проверки воинские части и подразделения будут отрабатывать вопросы приведения в боевую готовность и совершения марша в назначенные районы

Таким образом в Беларуси якобы хотят оценить готовность личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение "кризисных ситуаций". Об этом сообщает беларусское министерство обороны в Telegram.

В ведомстве уточнили, что воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. При этом состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

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Также отмечается, что особое внимание будет уделяться обеспечивающим системам. Кроме того, предупреждается, что в ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники.

"Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", – заверили в министерстве.

Напомним, в Беларуси абонентам мобильной связи отключают доступ к интернету с целью сокрытия информации о перемещении российских войск по территории страны. Первые случаи были зафиксированы 1 апреля.

Ранее сообщалось, что самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал соседей "жить дружно" в то время как с беларусской территории российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия разместила свои самолеты и ракетные комплексы на территории Беларуси в 130-170 километрах от границы с Украиной. Нельзя исключать нанесение противником ударов по гражданской инфраструктуре Волынского и Полесского направлений со стороны РБ.