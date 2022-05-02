Беларусам отключают интернет для сокрытия информации о перемещении войск РФ по территории страны – разведка

В Беларуси абонентам мобильной связи отключают доступ к интернету с целью сокрытия информации о перемещении российских войск по территории страны. Первые случаи были зафиксированы 1 апреля.

В течение месяца в доступе к интернету были ограничены целые регионы Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации украинской военной разведки, отключения пользователей от сети интернет скоординированы специальными службами. В частности, сообщается, что КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники.

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Также ГУР сообщает, что аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что Россия готовит территорию Беларуси к нанесению ракетных ударов по Украине.

Ранее сообщалось, что самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал соседей "жить дружно" в то время как с беларусской территории российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской территории.