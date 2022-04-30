Россия разместила в Беларуси свои военные самолеты и дивизион 'Искандеров' – разведка

Россия разместила свои самолеты и ракетные комплексы на территории Беларуси в 130-170 километрах от границы с Украиной. Нельзя исключать нанесение противником ударов по гражданской инфраструктуре Волынского и Полесского направлений со стороны РБ.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина" сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. По его словам, ситуация в указанных регионах остается без изменений. При этом подразделения ВС РБ продолжают усиливать белорусско-украинскую границу в Брестской и Гомельской областях.

"Как стало известно нашей разведке, на аэродроме в Брестской области Беларуси на расстоянии в 130 км от государственной границы с Украиной находится шесть самолетов оперативно-тактической авиации России. И также в Могилевской области на расстоянии 170 км от границы с Украиной развернут дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"", – заявил спикер Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мотузяник объяснил ситуацию на востоке Украине и сообщил о повышении интенсивности наступательных операций российских войск в этом направлении.