Лукашенко призвал соседей 'жить дружно', но с территории Беларуси бомбят Украину. Видео

Самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко призвал соседей "жить дружно". В это время с беларусской территории российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской территории.

Также беларусский диктатор отметился байками о том, как украинцы, поляки, граждане Литвы и Латвии просят "впустить их в Беларусь", чтобы "купить гречки и соли". С очередными бредовыми заявлениями Лукашенко выступил на Пасху во время праздничного богослужения.

Беларусский диктатор во время посещения храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района выступил с циничными призывами к соседним государствам "жить дружно".

Видео дня

"Хочу обратиться к нашим соседям. Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем беситься, не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. У нас ничего не было - а у них было.И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас", - заявил Лукашенко.

По его словам, власти Беларуси, предоставившие территорию страны и расположенные на ней военные аэродромы для взлета российской авиации, которая летит сбрасывать бомбы на мирные украинские города и села - "благородные люди". И для придуманных Лукашенко толп ломящихся в Беларусь украинцев, поляков, литовцев и латышей они "открывают границу".

Судя по риторике Лукашенко, от своих слов о том, что "на Беларусь готовилось нападение", диктатор до сих пор не отказался. Об "угрозах" для Беларуси со стороны Украины и других близких соседей он вещал даже в Пасху. Неназванные "враги", если верить диктатору, вознамерились "поставить Беларусь на колени" и зачем-то уничтожить там "православные храмы".

"Это большое дело - беречь Беларусь. Мы все понимаем, когда теряем что-то в своем доме. А это большой дом. Так вот запомните: не будет этого большого дома - и вашего маленького дома не будет. А если мы станем на колени, то и наших православных храмов не будет, как это было всегда в истории нашей страны", - заявил Лукашенко.

Фрагмент выступления Лукашенко с призывами "дружить" можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине нашли обломки ракеты ТРК "Точка-У", которую могли запустить из Беларуси.

Также сообщалось, что "благородные люди" из окружения Лукашенко пригрозили Литве, Польше и Латвии "разрушениями, гибелью и взрывами".