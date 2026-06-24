При поддержке "Украинской бронетехники" этим летом на отдых отправятся более 1400 детей украинских защитников

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В рамках проекта "Лето без войны" первая группа из 150 детей уже отправилась на отдых в Карпаты. Среди участников программы – дети из семей погибших защитников, военнопленных, пропавших без вести, а также действующих военнослужащих и ветеранов.

Для них разработана программа психологического восстановления, социализации и активного отдыха. "Лето без войны" дает детям возможность хотя бы на время отвлечься, пройти психологическую реабилитацию и найти новых друзей в безопасной атмосфере Карпат.

Компания "Украинская бронетехника" системно поддерживает этот проект уже четыре года подряд. Благодаря этому сотрудничеству более 4000 детей военнослужащих смогли получить необходимую психологическую и физическую реабилитацию.

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"Забота о детях военнослужащих, семьях погибших героев и военнопленных – это не просто благотворительность, это наш постоянный долг перед теми, кто отдал самое дорогое ради защиты Украины, и перед теми, кто сегодня держит фронт. Дети наших защитников ежедневно переживают колоссальный стресс и тревогу за своих родителей, и наша задача – вернуть им хотя бы частичку спокойного детства. Бесконечно благодарны партнерам за возможность вместе заниматься этим важным делом", – отметил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Инициативу "Лето без войны" совместно реализуют благотворительная организация "После службы" и общественная организация "Милосердие и здоровье" при поддержке "Украинской бронетехники". Главная цель проекта – оказание комплексной психологической и социальной поддержки детям, чьи семьи больше всего пострадали в результате российской агрессии.