В Беларусь из Украины за ночь залетело не менее пяти дронов

В ночь на 21 декабря российская террористическая армия запустила по территории Украины более 110 дронов-камикадзе. Часть из них традиционно залетели на территорию Беларуси.

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В связи с атакой российских дронов белорусы поднимали авиацию. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

В течение ночи было зафиксировано как минимум 5 заходов российских дронов-камикадзе типа Shahed в Беларусь. Все эти БПЛА, которыми россияне атаковали Украину, заходили с территории Черниговской области.

Первый заход группы из двух дронов-камикадзе был в 23:28. Один дрон залетел на Брагин, а другой прошёл Городню, курсом на Черетянку и далее на Гомель.

После этого дроны залетали на территорию Беларуси в 23:34, 00:06 и 01:29. Стоит отметить, что БПЛА, который залетел в 00:06 от Славутича в Беларусь, совершил несколько кругов в приграничье постоянно летая кругами от Комарина до Чернигова.

В 2:40 ночи авиация ВВС Беларуси поднимала в воздух истребители. По предварительным данным, белорусские военные не сбивали российские дроны.

Напомним, утром, 21 декабря, город Казань (республика Татарстан, РФ) атаковали беспилотные летательные аппараты. Россияне утверждают, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса". На месте происшествия начался пожар.

Ранее сообщалось, что целью БПЛА был авиационный завод имени Горбунова. В результате работы РЭБ и ПВО часть беспилотников попали в многоэтажные дома.

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