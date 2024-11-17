В Бейруте в результате авиаудара Израиля ликвидирован спикер 'Хезболлы' Мохаммед Афиф - AP

В воскресенье, 17 ноября, в Бейруте был ликвидирован представитель "Хезболлы" Мохаммед Афифа. Это произошло в результате авиаудара по столице Ливана.

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Такую информацию обнародовало издание Associated Press. В частности, журналисты ссылаются на чиновника "Хезболла", пожелавшего остаться анонимным. Он сообщил, что спикер был убит авиаударом по офису арабской социалистической партии "Баас" в центре Бейрута.

Издание добавляет, что Афиф стал особенно заметным в медиапространстве после того, как в сентябре 2023 г. вспыхнула война между Израилем и "Хезболлой". В частности, после ликвидации лидера организации Хасана Насраллы.

Известно, что перед ударом в социальных сетях не опубликовано ни одного сообщения об эвакуации района. В прошлом месяце Афиф поспешно завершил пресс-конференцию в столице Ливана после предупреждений об израильских ударах.

Стоит отметить, что официального подтверждения от "Хезболлы" о смерти Афифа пока не было. Израильская армия также отказалась комментировать этот инцидент.

Подробности

Израиль нанес удар по району Рас-аль-Набаа, где многие сбежавшие из южных пригородов Бейрута из-за израильских обстрелов. Глава ливанского отделения партии Али Хиджази рассказал телеканалу Al-Jadeed, что Афиф был в этом здании. Позже Al-Jadeed подтвердил гибель Афифа, показав кадры разрушенного дома.

3 ноября стало известно о том, что Армия обороны Израиля на юге Ливана уничтожила Джафара Хадера Фаура. Это командир ракетного подразделения террористической организации "Хезболла". Именно Джафар Хадер Фаур несет ответственность за начало ракетных обстрелов Израиля 8 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 2 ноября "Хезболла" с территории Ливана вновь ударила ракетами по Израилю. Воздушная тревога была объявлена ​​в нескольких районах в центре страны, в городе Тира был прилет. Известно по меньшей мере о 19 пострадавших.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 100 объектам "Хезболлы" на юге Ливана. В их числе склады с вооружением и боеприпасами, а также пусковые установки, из которых террористы обстреливали территорию Израиля.