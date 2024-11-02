Израиль был обстрелян ракетами с территории Ливана: более десятка человек получили ранения. Фото

В ночь на 2 ноября террористическая организация "Хезболла" с территории Ливана ударила ракетами по Израилю. Воздушная тревога была объявлена в нескольких районах в центре страны, в городе Тира есть прилет.

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Известно о по меньшей мере 19 пострадавших. Об атаке сообщили в ЦАХАЛ и The Times of Israel.

О том, что боевики ливанской "Хезболлы" запустили по Израилю ракеты, в ЦАХАЛ сообщили в 02:20 по киевскому времени.

"В ряде районов центрального Израиля раздались сирены после запусков ракет из Ливана, которые зашли на территорию Израиля. Подробности уточняются", – говорилось в сообщении.

По состоянию на 2:46 было известно о трех запущенных с территории Ливана ракетах. Две удалось перехватить, одна же "вероятно упала" в центральной части страны.

Впоследствии стало известно о попадании в арабском городе Тира в центре Израиля: момент прилета зафиксировала камера видеорегистратора.

Ударом, вероятно, было повреждено здание

Сначала сообщалось об одном раненом мужчине, впоследствии количество пострадавших возросло до семи человек, еще два человека получили острую реакцию на стресс.

А по состоянию на 6 утра по киевскому времени полиция Израиля сообщила, что в Тире пострадали 19 человек, у большинства – осколочные ранения. Всех раненых госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные – легкие.

Напомним, накануне в Иране заявили о подготовке "сокрушительного" удара по Израилю. Тегеран угрожает "уничтожить все, чем владеют сионисты, одной операцией", поскольку израильский удар был слишком сокрушительным, чтобы его проигнорировать. Иранское командование готовит для атак список из десятков военных целей в Израиле.

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