Израиль атаковал Ливан: уничтожены 100 объектов 'Хезболлы', людей попросили эвакуироваться, ЦАХАЛ анонсировал новые удары. Видео

Армия обороны Израиля в воскресенье, 20 октября, нанесла удары по более 100 объектах ливанской шиитской группировке "Хезболла" на юге Ливана. Среди них склады с вооружением и боеприпасами, а также пусковые установки, из которых террористы обстреливали территорию Израиля.

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Также израильские военные обнаружили в Ливане тоннельную шахту с большим количеством оружия. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Руководитель пресс-службы Даниэль Хагари призвал жителей Ливана, проживающих вблизи финансовых объектов "Хезболлы", немедленно эвакуироваться.

Он заявил, что сегодня ночью ЦАХАЛ намерен нанести удары по банках и хранилищах финансовых средств боевиков в разных точках Ливана. После 22:00 местные каналы сообщили, что ВВС Израиля наносят удары по 16 объектам в Бейруте и Бекаа, через которые проходит финансирование "Хезболлы" из Ирана.

Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, за прошедшие сутки войска Армии обороны Израиля уничтожили террористов, а также значительные запасы оружия, в том числе гранаты, АК-47, патроны, боевое снаряжение и многое другое. Также были обнаружены пусковые установки, готовые к запуску снарядов в сторону Израиля.

Кроме того, солдаты разведывательного батальона "Голани" Армии обороны Израиля, действующие на юге Ливана, обнаружили подземный туннель "Хезболлы" и жилое помещение рядом со складом, в котором находилось большое количество оружия.

"В одном из столкновений на прошлой неделе солдаты действовали в подземной инфраструктуре, где была обнаружена туннельная шахта с многочисленным вражеским оружием. Во время сканирования местности войска уничтожили четырех террористов, которые забаррикадировались в подземной инфраструктуре", – говорится в сообщении.

В ходе боя погибли пять израильских военных: майор Офек Бачар, капитан Элад Симан Тов, старший сержант Эльяшив Эйтан Видер, старший сержант Яков Гилель и старший сержант Йехуда Дрор Яхалом.

Также отмечается, что в боях в секторе Газы погиб полковник ЦАХАЛ Эхсан Дакса, он был командиром 401-й бронетанковой бригады ("Иквот ха-барзель), 162-й дивизии.

Как сообщал OBOZ.UA накануне в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар и уничтожила более 65 террористов "Хезболлы" на юге Ливана. Кроме того, поражены десятки целей "Хезболлы", включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры.