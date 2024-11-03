ЦАХАЛ уничтожил командира 'Хезболлы', ответственного за начало ракетного обстрела в октябре

Армия обороны Израиля на юге Ливана уничтожила Джафара Хадера Фаура. Это командир ракетного подразделения терроистической организации "Хезболла". Именно Джафар Хадер Фаур несет ответственность за начало ракетных обстрелов Израиля 8 октября.

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Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Как отметили военные Израиля, один из командиров "Хезболлы" был убит в районе Джовайя на юге Ливана в результате удара, нанесенного истребителем ВВС Израиля.

Также был ликвидирован неназванный командир подразделения беспилотников, добавили в ЦАХАЛ.

Именно Фаур отдал приказ 8 октября начать обстрел ракетами и беспилотниками Израиль из своего района Ливана. Его подразделение и совершило первые пуски по Израилю.

Он также ответственен за ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли два израильских гражданских лица, и за нападение на Мадждал Шамс, в результате которого погибли 12 детей. Фаур также ответственен за ракетный обстрел Метуллы в прошлый четверг, в результате которого погибли пять мирных жителей, заявили израильские военные.

В ЦАХАЛ пообещали позже более подробно рассказать об операции по уничтожению Джафара Хадера Фаура.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 2 ноября "Хезболла" с территории Ливана вновь ударила ракетами по Израилю. Воздушная тревога была объявлена ​​в нескольких районах в центре страны, в городе Тира был прилет. Известно о по меньшей мере 19 пострадавших.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 100 объектам "Хезболлы " на юге Ливана. В их числе склады с вооружением и боеприпасами, а также пусковые установки, из которых террористы обстреливали территорию Израиля.