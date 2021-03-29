В Австрии вооруженная банда напала на украинских подростков

София Закревская
София Закревская
Мир
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В Австрии вооруженная банда напала на украинских подростков

В городе Грац (Австрия) двое братьев-украинцев 15 и 17 лет стали жертвами нападения вооруженной группы преступников. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта.

Подростки предварительно договорились в соцсети о встречи с неизвестным, который якобы хотел купить у них куртку, пишет местное издание Heute.

Около 16:15 они встретились с покупателем, который заманил их в подземный переход. Когда незнакомец померил куртку, в переход с двух сторон вошли четыре-пять человек в масках, один из них достал пистолет. Злоумышленник потребовал, чтобы старший из братьев отдал деньги, ценные вещи и одежду, которую он привез с собой.

17-летний подросток начал сопротивляться, завязалась драка. Один из нападавших достал нож и ударил парня в верхнюю часть тела. Младший брат бросился к нему на помощь, а преступники разбежались.

Ранение оказалось серьезным, мальчика доставили в больницу. Его брат получил незначительные травмы лица. Полиция Граца начала расследование инцидента.

Напомним, что украинского подростка Юрия Крученика, которого жестоко избили в Париже, уже выписали из больницы. В начале марта стало известно, что он дал первые показания по делу о нападении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 января в центре Парижа группа подростков с битами, металлическими прутьями и ножами напала на украинца, который с друзьями возвращался из колледжа. Парень попал в больницу с тяжелыми травмами.

  • У него был пробит череп, переломаны руки, ребра, он получил травму глаз и ножевые ранения. Мальчик неделю провел в коме.

  • Это событие вызвало большой резонанс во Франции. На него отреагировала мэр Парижа Анн Идальго, а также министр внутренних дел этой страны Жеральд Дарманен. Кроме того, поддержку Юрию высказал президент Украины Владимир Зеленский.

  • Через две недели после события полиция задержала нападавших. Среди них восемь несовершеннолетних, которым от 14 до 17 лет, и один 18-летний. В основном они проживают в предместье Парижа, городе Ванв. Пятеро из них взяты под стражу, остальные отпущены под судебный надзор.

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