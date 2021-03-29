В Австрії озброєна банда напала на українських підлітків

У місті Грац (Австрія) двоє братів-українців 15 і 17 років стали жертвами нападу озброєної групи злочинців. Інцидент трапився в неділю, 28 березня.

Підлітки попередньо домовилися в соцмережі про зустрічі з невідомим, який нібито хотів купити у них куртку, пише місцеве видання Heute.

Близько 16:15 вони зустрілися з покупцем, який заманив їх у підземний перехід. Коли незнайомець поміряв куртку, до переходу з двох боків увійшли чотири-п'ять осіб у масках, один із них дістав пістолет. Зловмисник вимагав, щоб старший із братів віддав гроші, цінні речі і одяг, який він привіз із собою.

17-річний підліток почав чинити опір, зав'язалася бійка. Один із нападників дістав ніж і вдарив хлопця у верхню частину тіла. Молодший брат кинувся до нього на допомогу, а злочинці розбіглися.

Поранення виявилося серйозним, хлопчика доправили до лікарні. Його брат отримав незначні травми обличчя. Поліція Граца почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, що українського підлітка Юрія Крученика, якого жорстоко побили в Парижі, вже виписали з лікарні. На початку березня стало відомо, що він дав перші свідчення у справі про напад.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня в центрі Парижа група підлітків із битками, металевими прутами й ножами напала на українця, який із друзями повертався з коледжу. Хлопець потрапив до лікарні з важкими травмами.

У нього були пробитий череп, переламані руки, ребра, він отримав травму очей і ножові поранення. Хлопчик тиждень провів у комі.