Телепередачи российского пропагандиста Владимира Соловьева больше не будут транслироваться в Армении. Речь идет об авторских программах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым", которые выходят на телеканале "РТР-Планета".

Об этом сообщил заместитель министра высоких технологий Армении Авет Погосян. Он заявил, что причиной прекращения трансляции стали систематические нарушения соглашения "о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительствами Республики Армения и Российской Федерации".

В частности, нарушена была статья 5 указанного договора, предусматривающая исключение программ с оскорбительным содержанием в отношении народов и национальных ценностей, а также вмешательство в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь.

Стоит отметить, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил на публику истерику из-за "измены" армян. Он заявил, что "русский солдат" их якобы защищает, а вместо этого получает "плевы в лицо".

Напомним, Соловьев призвал снести Харьков "поквартально", предложив горожанам 48 часов, чтобы оттуда уехать. Также пропагандист выразил непонимание, почему до сих пор стоит "нацистский город" Киев.

Ранее Соловьев устроил истерику из-за масштабных военных учений НАТО по сценарию нападения армии РФ на территорию Альянса. Приспешник Кремля традиционно начал запугивать всех ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и Белгородской области, жалующихся на обстрелы и безразличие со стороны федеральных властей. Он попытался выставить их лжецами и даже съездил в Белгород, чтобы показать, что там вроде бы все хорошо.

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