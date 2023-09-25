В Армении оппозиция объявила масштабную акцию неповиновения из-за Нагорного Карабаха: обещает 'парализовать' всю страну

В столице Армении Ереване продолжаются антиправительственные демонстрации, оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его решения по ситуации в Нагорном Карабахе. Протестующие объявили, что планируют провести общую акция неповиновения.

Ее начало запланировано на 8:00 25 сентября, передает Армянская служба Радио Свобода. Митинги на площади Республики в столице государства проходят уже шестой день.

Депутат оппозиционной фракции "Аястан" Ишхан Сагателян заявил, что нужно "выйти на улицы и поднять уровень неповиновения настолько, что правительство станет на колени".

В то же время член Национального комитета Вазген Манукян пообещал, что оппозиция "парализует всю Армению".

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"Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил он.

Однако от политиков не прозвучали призывы к каким-либо действиям, кроме как выйти на главную площадь столицы.

Как сообщилось ранее, армянская оппозиция обвиняет Пашиняна в измене национальных интересов и не оказании помощи армянам Нагорного Карабаха, заявляя об опасности этнических чисток в регионе. На акциях протеста звучит и критика Москвы.

Во время акций протеста произошли столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию. В первый день погибли 32 человека, в том числе семь гражданских, еще более 200 были ранены, 7 тыс. эвакуированы.

– 20 сентября так называемые власти Нагорного Карабаха приняли предложение "миротворческой миссии" РФ и объявили о договоренности с Азербайджаном прекратить боевые действия.

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