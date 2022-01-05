В Актобе возле здания акимата прогремели мощные взрывы. Момент попал на видео

В среду, 5 января, во время акций протеста в Казахстане в городе Актобе прогремело несколько мощных взрывов. Несколько хлопков и вспышек зафиксировали у входа в здание мэрии.

После первого взрыва сотни участников акций протеста стали убегать из акимата (орган исполнительной власти в Казахстане). Фрагмент видео с моментом взрыва опубликовали в Telegram-канале Дождь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в это же время в казахском городе Алматы идет активная стрельба. Вероятно, стороны начали применять боевое оружие. По словам очевидцев, в Алматы один из военных получил огнестрельное ранение. Также протестующие пытаются прорваться на территорию алматинской резиденции президента Казахстана.

Видео дня

Напомним, в Казахстане правоохранители задержали более 200 митингующих за нарушение общественного порядка и призывы совершать противоправные действия. Также около 100 сотрудников полиции получили ранения во время стычек с демонстрантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Митинги проходят по всей стране – в Таразе, Караганде, Алматы, Актау. В города стянули силовиков и авиацию, кое-где полицейские начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в нашем материале.