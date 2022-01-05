В Алматы началась стрельба, взрываются светошумовые гранаты: есть пострадавшие. Фото и видео

В столице Казахстана Алматы идет активная стрельба. Вероятно, стороны начали применять боевое оружие.

Об этом сообщают Telegram-каналы MDK, KP.RU, ВЧК-ОГПУ и другие. Также взрываются светошумовые гранаты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, на улице Алматы один из военных получил огнестрельное ранение.

Также протестующие пытаются прорваться на территорию Алматинской резиденции президента Казахстана.

Журналист Владимир Ворсобин передает с места событий, что Алматы "погрузилась просто в анархию".

Видео дня

"Летят камни, полицейские пока упорядоченно отступают, но у многих из революционеров уже отнятые щиты у полицейских, палки полицейских… По местным сетям гуляют кадры, как толпа митингующих отняла у омоновца автомат!" – рассказал он.

На одном из видео видно, как одетые в камуфляж люди строем наступают на бегущих от них протестующих. Слышны выстрелы и видны вспышки светошумовых гранат. При этом несколько силовиков бьют лежащего на земле человека.

Напомним, утром митингующие штурмовали акимат Алматы – здание городской администрации. Начался пожар на первом этаже, над зданием поднимается черный дым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Митинги проходят по всей стране – в Таразе, Караганде, Алматы, Актау. В города стянули силовиков и авиацию, кое-где полицейские начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.