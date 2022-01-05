В Казахстане силовики задержали сотни митингующих: в Алматы стянули военную технику. Фото и видео

В Казахстане правоохранители задержали более 200 митингующих за нарушение общественного порядка и призывы совершать противоправные действия. Также около 100 сотрудников полиции получили ранения во время стычек с демонстрантами.

Как сообщает издание Stan, во время акции протеста митингующие использовали бутылки с горючей смесью, перцовые баллону и палки. В результате было принято решение стянуть военную бронетехнику к самым горячим точками столкновения (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, начато досудебное расследование по 13 случаям насилия в отношении государственных чиновников, хулиганства и нападений на правительственные здания. Также сообщается о повреждении 37 полицейских автомобилей. Стоит отметить, что кроме Алматы акции протеста также проходят в городах Шимкент и Тараз.

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Издание BAQ.KZ пишет, что в связи с накалившейся обстановкой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное регулирование цен на сжиженный газ на 180 дней. Согласно распоряжению главы государства предельные цены для населения на сжиженный газ в последующие 180 дней не должны превышать уровень цен на конец прошлого года.

Также президент призвал провести расследование ценового сговора и других антиконкурентных действий, а также отложить на один год полный переход на продажу сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

Напомним, 4 января в Алматы началась острая фаза протестов против действующей власти, поводом для которых стали цены на газ. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ, начались стычки.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.