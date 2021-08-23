В аэропорту Кабула во время эвакуации людей вспыхнул пожар. Фото и видео ЧП

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В аэропорту Кабула во время эвакуации людей вспыхнул пожар. Фото и видео ЧП

В аэропорту Кабула, столицы Афганистана, 23 августа вспыхнул пожар. На взлетно-посадочной полосе сейчас находятся люди, которые хотят покинуть страну.

Соответствующие кадры в соцсетях опубликовали очевидцы. На них видно, как что-то горит на территории аэропорта, а в небо поднимается дым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в аэропорту Кабула.

Причина возгорания пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших. Известно только, что в этот момент в аэропорту эвакуацию ждали сотни человек.

Видео дня
Пожар в аэропорту Кабула возник во время эвакуации людей.

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что за последние сутки из Афганистана вывезли более 10 тысяч человек, а всего с 14 августа удалось эвакуировать около 37 тысяч человек.

В аэропорту Кабула собрались сотни людей в ожидании эвакуации.

В то же время 23 августа стало известно, что из Кабула вылетел еще один украинский самолет, на борту которого находится около 100 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76МД эвакуировал из аэропорта в Кабуле 85 человек. Среди них были граждане Украины и иностранцы.

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