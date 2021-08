В аэропорту Кабула во время эвакуации людей вспыхнул пожар. Фото и видео ЧП

В аэропорту Кабула, столицы Афганистана, 23 августа вспыхнул пожар. На взлетно-посадочной полосе сейчас находятся люди, которые хотят покинуть страну.

Соответствующие кадры в соцсетях опубликовали очевидцы. На них видно, как что-то горит на территории аэропорта, а в небо поднимается дым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причина возгорания пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших. Известно только, что в этот момент в аэропорту эвакуацию ждали сотни человек.

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что за последние сутки из Афганистана вывезли более 10 тысяч человек, а всего с 14 августа удалось эвакуировать около 37 тысяч человек.

В то же время 23 августа стало известно, что из Кабула вылетел еще один украинский самолет, на борту которого находится около 100 человек.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr