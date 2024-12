Музыкальные критики назвали самые плохие песни 2024 года: в список попали всемирно известные звезды

Ежегодно мировые исполнители выпускают немало песен, которые вызывают бурные эмоции у аудитории. Однако совсем не всегда артистам удается добиться положительного впечатления о своих композициях, несмотря на громкое имя.

Подводя итоги 2024 года, музыкальные критики назвали самые плохие треки, которые появлялись в информационном пространстве. Как сообщает Variety, в этот перечень попало 15 артистов, среди которых оказались даже любимицы публики Кэти Перри, Камила Кабельо и Ники Минаж.

Первой в своеобразный антирейтинг попала песня Кэти Перри "Woman's World". По словам критиков, на первый взгляд композиция должна рассказывать о сильных, умных и целеустремленных женщинах, а в реальности она стала "фальшивым феминистическим гимном".

Следующую ступеньку занял трек рэп-исполнительницы Айсис Гастон, более известной под псевдонимом Ice Spice, "Think U The Shit (Fart)". Как отметили эксперты, одно лишь название песни, которое переводится как "Думаю, ты дерьмо", говорит само за себя. По словам музыкальных критиков, им досадно, что современные артисты считают создание подобных композиций чем-то веселым и по-настоящему достойным.

Не поразил экспертов и трек Ники Минаж "Big Foot". Композиция стала своеобразным ответом на хит Megan Thee Stallion "Hiss", где она вспомнила о печально известном муже звезды – Кеннете Петте, который был осужден за попытку изнасилования 16-летней девочки. По мнению Тани Гарсии, исполнительница продемонстрировала абсолютный непрофессионализм: "Это трудно слушать кому-либо. Здесь так много непонятных куплетов, но наиболее странная последняя часть, когда Минаж направляет свои оскорбления на Меган в ASMR".

Попал в антирейтинг трек американской исполнительницы ДжоДжо Сивы (JoJo Siwa) – "Karma". С помощью этой песни звезда Nickelodeon хотела продемонстрировать свой переход от "хорошей" к "плохой" девочке. Однако, по мнению критиков, певице это никак не удалось, ведь она была совсем не убедительна.

Трек Камилы Кабельо "I Luv It", который она записала вместе с рэпером Playboi Carti, также подвергся критике от экспертов. Они отметили, что артист зачитал свою часть композиции слишком неразборчиво, а исполнительница почти в течение всей песни повторяла одну и ту же фразу. "Честно говоря, постановка неплохая, и весь трек не то чтобы ужасный, а просто забавный. Но вы должны понимать, что люди, которые выложили большие деньги за видеоработу, надеялись на нечто большее, чем коллективное: "Это прикольно", – пояснил эксперт.

Песня "Facts" Тома Макдональда и американского комментатора Бена Шапиро "впечатлила" музыкальных критиков большим количеством клише и нетолерантных высказываний, как вот: "Есть только два гендера: парни и девушки", "Мне не стыдно, потому что я белый".

О композиции Ty Dolla Sign, Playboi Carti и Rich The Kid – "Carnival" эксперты сказали так: "Трек можно назвать одним из худших синглов Ty Dolla Sign. Он переполнен мизогинией и грубой лирикой".

А вот композицию певца Питбуля (Pitbull) и Джона Бон Джови – "Now or Never" музыкальные критики назвали попыткой артистов увеличить аудиторию, заинтересовав молодое поколение, или желанием попасть в тренды TikTok.

Подобное мнение эксперты высказали и о совместной работе Дэвида Гетта и поп-группы OneRepublic – "I Don't Wanna Wait".

Попал в антирейтинг и трек Бейли Циммермана "New to Country". По мнению экспертов, исполнитель начал отличную карьеру, создавая чувствительные кантри треки. Однако, возможно, он захотел выглядеть более грубо и казаться "ожесточенным любителем гуляний", что не очень сыграло ему на руку.

По мнению критиков, композиция Джулии Фокс "Down the Drain" может стать отличным примером того, что не всегда актерам следует связывать себя с индустрией музыки.

Не лучшее впечатление произвел на экспертов и трек участницы южнокорейской девичьей группы Blackpink Лисы и испанской певицы Розалии – "New Woman". Они отметили, что у обеих артисток есть прекрасные голоса и уникальные стили музыки, однако в их дуэте чувствуется, что композицию они записывали отдельно, да и манеры исполнения не удалось сочетать гармонично.

Джейсон Деруло и Майкл Бубле создали песню "Spicy Margarita", которая, по мнению критиков, не стоит особого внимания, ведь фактически является измененной версией трека "Sway".

Отнесли в список худших песен 2024 года музыкальные эксперты и композицию Брайана Келли "Kiss My Boots".

Совместную работу Меган Трейнор и рэпера T-Pain – "Been Like This" критики считают не совсем удачной, ведь дуэт создали артисты с совершенно разным репертуаром. Певица часто прибегает к более глубоким смыслам, а исполнитель не избегает грубых высказываний.

