Талибы захватывают провинцию Панджшер, а в аэропорту Кабула произошла перестрелка. Главное о ситуации в Афганистане

Боевики "Талибана" готовятся к захвату последней неподконтрольной провинции, а в аэропорту Кабула вспыхнула еще одна перестрелка. Исламисты пообещали амнистию, однако люди им не верят и продолжают бежать из страны.

OBOZREVATEL рассказывает о главных событиях к этому часу.

Боевики взяли в осаду провинцию Панджшер – одну из немногих частей Афганистана, которая еще не контролируется исламистским движением. Моджахеды готовы взять долину силой, но стремятся разрешить конфликт мирно.

Впрочем, в регион начали прибывать тысячи людей, чтобы дать отпор боевикам. Сейчас в рядах сил сопротивления около девяти тысяч человек.

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Руководство Панджшер выдвинуло ультиматум "Талибану" – децентрализация и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободы для всех. "Если "Талибан" откажется от диалога – война неизбежна", – сказал глава сопротивления Ахмад Масуд.

Утром, 23 августа, в аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. В результате стрельбы погиб афганский силовик.

"Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, еще трое ранены", – говорится в сообщении Вооруженных сил Германии.

Отмечается, что в перестрелку вступили также немецкие и американские военнослужащие. Никто из них не пострадал.

Лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани заявил об амнистии для всех чиновников афганского правительства, в том числе для президента Ашрафа Гани. "Наша сторона прощает всех, от генерала до простого человека", – отметил он.

Хаккани также призвал бегущих из страны граждан не делать этого, добавив, что пропаганду о том, что талибы будут им мстить, "распространяют враги". "Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны – все наши братья", – заверил он.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис назвала приоритетную задачу для властей – это эвакуация из Афганистана американских граждан, местных жителей, помогавших Вашингтону, а также женщин и детей.

"Мы сосредоточены на эвакуации своих граждан, тех, кто помогал нам, а также женщин и детей... Это приоритетная, вместе с тем – сложная задача", – сказала она.

США с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек. При этом порядка 28 тысяч из них покинули республику с 14 августа.

По словам президента Джо Байдена, Штаты вывозят не только американцев, но и граждан стран-участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипломатический персонал.

"За чуть более чем 30 часов в эти выходные мы эвакуировали огромное число людей – около 11 тыс. человек. Это число будет меняться день ото дня по мере того, как будут меняться воздушные и наземные операции в Кабуле", – отметил президент.

"Мы надеемся, что нам не придется продлевать срок эвакуации (31 августа – Ред.), но обсуждение ведутся", – сказал он, дав понять, что с талибами будут проведены консультации. Боевики выразили недовольство словами американского президента.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что между странами Евросоюза нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев.

"Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас (в совете ЕС – Ред.) нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать. И мы уже проявляем солидарность с теми, кто работал с нами", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуировал из аэропорта в Кабуле граждан Украины и иностранцев. На борту – 85 человек.